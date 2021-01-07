ترامب المتهم الأول.. النائب العام الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن التحقيق في اقتحام الكونجرس





ونزل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة أمس الأربعاء للاحتجاج على التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، والذي كان من شأنه أن يعزز فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





وبحسب المراسلين، صرح شيرون أن أنصار ترامب "سيُحاسبون على ما تم فعله، سواء على أرض الكابيتول أو ما حدث داخل مبنى الكابيتول".

وعندما سُئل عما إذا كان مؤيدو ترامب سيُتهمون بأعمال شغب أو تمرد، أجاب شيروين: "كل هذه التهم مطروحة على الطاولة" ، مضيفًا أيضًا أن المدعين يتوقعون رفع 15 قضية جنائية اتحادية على الأقل تتعلق بخرق مبنى الكابيتول.

كشف مايك شيروين، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة دي دي، اليوم الخميس، عن أن التحقيق في خرق الكابيتول سيستمر على الأرجح حتى نهاية عام 2021.