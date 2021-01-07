تطوير كامل لمركز الإبصار الإلكترونى بجامعة عين شمس.. وكيل آداب: الانتهاء من رفع المحاضرات بنسبة تتخطى 95%

_ تطوير كامل لمركز الإبصار الإلكترونى بجامعة عين شمس
_ وكيل آداب عين شمس: الانتهاء من رفع المحاضرات بنسبة تتخطى 95%
_ اتحاد طلاب هندسة عين شمس يعلن عن 8 قرارات بشأن الامتحانات
قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من رفع المحاضرات على الموقع الخاص بالكلية بنسبة تتخطى الـ 95%.
وأكدت حنان كامل لـ صدي البلد أنه يتم خلال الفترة الحالية تطوير الكلية بشكل كامل مع متابعة الطلاب عن بعد واستمرار الدراسة أونلاين، موضحة أن هذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلي ما بعد إجازة منتصف العام بناء علي قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تطوير كامل لمركز الإبصار الإلكتروني بمقر إدارة شئون الطلاب بكلية الآداب وذلك وفقًا لما تنتهجه الدولة المصرية وما تنشده فى المستقبل القريب.
وأضافت الدكتورة حنان خلال تصريحات لصدى البلد، أن مركز الإبصار الإلكتروني التابع لكلية الآداب بجامعة عين شمس يعد المركز الأول في الشرق الأوسط لتكافؤ الفرص لتعليم الطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسب.
وأكد وكيل كلية الآداب إن الكلية تقبل من الطلاب المكفوفين 4 أقسام وهي قسم اللغة العربية وآدابها وقسم التاريخ و قسم علم الاجتماع والفلسفة وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز 226 طالبا من ذوي الإعاقة البصرية وغيرها .
وأشارت إلى أن رئيس الجامعة دعم المركز بأعلى مستوي من حيث تطوير البنية التحتية بالشكل الكامل ، موضحة أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت و مدربين على استخدام الحاسب بدورات متخصصة في المركز عن طريق المحاضرات الصوتية على موقع الكلية غير نسخ الــ mp3 الموجودة في المركز، ويتم تسليمهم نسخ جاهزة وأيضا برايل وورد بخط كبير لضعاف البصر من المركز كما تم تخصيص جروب على الواتس وصفحة على الفيس لأي استفسار".
وأكدت الدكتورة حنان أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني لا تدخر جهدا من أجل الدعم والارتقاء بالعملية التعليمية حيث قامت الكلية بالتنسيق مع مركز الاستشارات بكلية الهندسة بإعداد وتجديد مقرات مركز الإبصار الالكترونى وشؤون الطلاب في خطوة تعد نقلة نوعية لتطوير الكلية.
وتابعت أن السعة الإجمالية لمركز الإبصار الالكتروني 60 جهاز حاسب آلى لخدمة عدد 226 طالبًا وطالبة ، حيث يقوم المركز بتقديم دورات تدريبية على البرنامج الناطق ، كما يقدم خدمة طباعة المناهج بطريقة برايل والطباعة ببطن كبير لضعاف البصر وغيرها من أشكال الخدمات المقدمة لطلاب المركز، كما تم تزويد القاعات بخدمة الإنترنت بالإضافة الي وحدة التحكم وأجهزة الإنذار ضد خطر الحريق .
ومن جانب اخر اجتمع اتحاد طلاب هندسة جامعة عين شمس ومندوبي الدفعات مع وكيل الكلية لشئون الطلاب أمس عن بعد (online)، بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول.
وتم الوصول إلى الآتي:
1- الكلية لم ولن تتخذ أي قرار يخص موعد امتحانات خريف 2020 وبانتظار قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بهذا الشأن.
2- في حالة عقد الامتحانات بعد 20 فبراير
-سيظل جدول امتحانات الفصل الدراسي المعلن سابقا من إدارة الكلية كما هو بعد إضافة بعض التعديلات والمقترحات عليه.
-التأكيد على بدء الدراسة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول وتجنب بدئها أثناء فترة الامتحانات.
3- تستكمل الامتحانات التعويضية لامتحانات منتصف الفصل الدراسي بعد 20 فبراير لمن تم قبول أعذارهم.
4- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١ مع التأكيد على الانتهاء من كافة المقررات الدراسية قبل هذه الفترة.
5- في حالة حدوث مظلمة لأحد الطلاب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل المشكلة بالترتيب الآتي: الرجوع لدكتور المادة أولا وفي حالة عدم حلها يتوجه للمنسق الأكاديمي ثم منسق القسم التابع له ثم مدير البرامج التابع لها ثم وكيل الكلية لشئون الطلاب ثم عميد الكلية، و أكد د.تامر النادي وكيل الكلية على ضرورة عدم التشهير بالمشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
6- تُقدم كافة الخدمات الطبية ( التحاليل والأشعة و إن لزم الأمر مسحة كورونا ) للطلاب مجانا فور استخراج أو تجديد كارنيه الرعاية الطبية لطلاب جامعة عين شمس
و الأوراق المطلوبة لاستخراج الكارنيه هي:
-صورة بطاقة الرقم القومي للطالب من الجهتين.
-إفادة من الكلية تفيد بأن الطالب مقيد بالعام الجامعي الجديد موجهة إلى ( الإدارة الطبية – جامعة عين شمس).
-صورة شخصية حديثة ويكتب في الخلف (كود الطالب – الاسم – المستوى).
-مبلغ 20 جنيها يدفعه الطالب أول مرة فقط رسوم فتح ملف طبي ثم يجدد الكارنيه سنويا مجانا.
-تتولى الكلية دفع رسوم استخراج الكارنيه أول مرة لطلاب التكافل الاجتماعي.
7- جميع الأعذار الطبية يتم النظر فيها حتى و إن كانت الأوراق من جهات غير حكومية، علي أن تكون الأوراق مكتملة و من جهات موثوق بها.
8- بخصوص لائحة 2018:
-بالنسبة لمصروفات الفصل الصيفي قامت الجامعة بزيادة ٣٪ على جميع المصروفات الخاصة بالبرامج التخصصية والبينية بدءا من العام الدراسي الماضي وسوف يستمر تطبيق هذه النسبة ٣٪.
-حتى الآن الأمور الخاصة بتنسيق الأقسام و الإنذارات الأكاديمية سيتم العمل بها من غير استثناءات فور ظهور نتيجة فصل خريف 2020