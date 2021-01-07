تطوير كامل لمركز الإبصار الإلكترونى بجامعة عين شمس.. وكيل آداب: الانتهاء من رفع المحاضرات بنسبة تتخطى 95%

_ تطوير كامل لمركز الإبصار الإلكترونى بجامعة عين شمس

_ وكيل آداب عين شمس: الانتهاء من رفع المحاضرات بنسبة تتخطى 95%

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قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من رفع المحاضرات على الموقع الخاص بالكلية بنسبة تتخطى الـ 95%.





وأكدت حنان كامل لـ صدي البلد أنه يتم خلال الفترة الحالية تطوير الكلية بشكل كامل مع متابعة الطلاب عن بعد واستمرار الدراسة أونلاين، موضحة أن هذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة أخرى.





وأشارت إلى أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلي ما بعد إجازة منتصف العام بناء علي قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.





وفي ذات السياق قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تطوير كامل لمركز الإبصار الإلكتروني بمقر إدارة شئون الطلاب بكلية الآداب وذلك وفقًا لما تنتهجه الدولة المصرية وما تنشده فى المستقبل القريب.

وأضافت الدكتورة حنان خلال تصريحات لصدى البلد، أن مركز الإبصار الإلكتروني التابع لكلية الآداب بجامعة عين شمس يعد المركز الأول في الشرق الأوسط لتكافؤ الفرص لتعليم الطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسب.

وأكد وكيل كلية الآداب إن الكلية تقبل من الطلاب المكفوفين 4 أقسام وهي قسم اللغة العربية وآدابها وقسم التاريخ و قسم علم الاجتماع والفلسفة وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز 226 طالبا من ذوي الإعاقة البصرية وغيرها .

وأشارت إلى أن رئيس الجامعة دعم المركز بأعلى مستوي من حيث تطوير البنية التحتية بالشكل الكامل ، موضحة أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت و مدربين على استخدام الحاسب بدورات متخصصة في المركز عن طريق المحاضرات الصوتية على موقع الكلية غير نسخ الــ mp3 الموجودة في المركز، ويتم تسليمهم نسخ جاهزة وأيضا برايل وورد بخط كبير لضعاف البصر من المركز كما تم تخصيص جروب على الواتس وصفحة على الفيس لأي استفسار".

وأكدت الدكتورة حنان أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني لا تدخر جهدا من أجل الدعم والارتقاء بالعملية التعليمية حيث قامت الكلية بالتنسيق مع مركز الاستشارات بكلية الهندسة بإعداد وتجديد مقرات مركز الإبصار الالكترونى وشؤون الطلاب في خطوة تعد نقلة نوعية لتطوير الكلية.

وتابعت أن السعة الإجمالية لمركز الإبصار الالكتروني 60 جهاز حاسب آلى لخدمة عدد 226 طالبًا وطالبة ، حيث يقوم المركز بتقديم دورات تدريبية على البرنامج الناطق ، كما يقدم خدمة طباعة المناهج بطريقة برايل والطباعة ببطن كبير لضعاف البصر وغيرها من أشكال الخدمات المقدمة لطلاب المركز، كما تم تزويد القاعات بخدمة الإنترنت بالإضافة الي وحدة التحكم وأجهزة الإنذار ضد خطر الحريق .



