الجامعة مميكنة للمصاريف.. نوعية عين شمس: المقررات الدراسة ليس بها أي أجزاء محذوفة





قال الدكتور " أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي عبر التعليم عن بعد ومن خلال المنصات الإلكترونية بعد قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل إختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول





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كما أوضح " رجاء " خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد أنه قد تم رفع كافة المقررات الدراسية علي المنصات التعليمة الخاصة بالكلية منذ بداية العام الدراسي بالإضافة الى بنوك الأسئلة والفيديوهات للمواد العملية ، لافتًا الى أن المناهج الدراسية تسير بشكل طبيعي دون حذف أى أجزاء منها

وأكد عميد الكلية على أن الجامعة أصبحت " مميكنة " حيث يتم التعامل من خلال المكينات الصرف للطلاب التى لم تدفع المصروفات الدراسية الى الآن ، مشيرًا الى إستقبال كافة المدفوعات للطلاب مراعاة للظروف التى نمر بها





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والجدير بالذكر أنه قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.



