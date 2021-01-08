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تعليم

الجامعة مميكنة للمصاريف.. نوعية عين شمس: المقررات الدراسة ليس بها أي أجزاء محذوفة

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور " أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي عبر التعليم عن بعد ومن خلال المنصات الإلكترونية بعد قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل إختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول 

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كما أوضح " رجاء " خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد أنه قد تم رفع كافة المقررات الدراسية علي المنصات التعليمة الخاصة بالكلية  منذ بداية العام الدراسي بالإضافة الى بنوك الأسئلة والفيديوهات للمواد العملية  ، لافتًا الى أن المناهج الدراسية تسير بشكل طبيعي دون حذف أى أجزاء منها  
وأكد عميد الكلية على أن الجامعة أصبحت " مميكنة " حيث يتم التعامل من خلال المكينات الصرف للطلاب التى لم تدفع المصروفات الدراسية الى الآن ، مشيرًا الى إستقبال كافة المدفوعات للطلاب مراعاة للظروف التى  نمر بها 

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والجدير بالذكر أنه قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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