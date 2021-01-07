اتحاد طلاب هندسة عين شمس يعلن عن 8 قرارات بشأن الامتحانات

اجتمع اتحاد طلاب هندسة جامعة عين شمس ومناديب الدفعات مع وكيل الكلية لشئون الطلاب أمس عن بعد (online)، بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول.
وتم الوصول إلى الآتي:
1- الكلية لم ولن تتخذ أي قرار يخص موعد امتحانات خريف 2020 وبانتظار قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بهذا الشأن.
2- في حالة عقد الامتحانات بعد 20 فبراير
-سيظل جدول امتحانات الفصل الدراسي المعلن سابقا من إدارة الكلية كما هو بعد إضافة بعض التعديلات والمقترحات عليه.
-التأكيد على بدء الدراسة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول وتجنب بدْءَها أثناء فترة الامتحانات.
3- تستكمل الامتحانات التعويضية لامتحانات منتصف الفصل الدراسي بعد 20 فبراير لمن تم قبول أعذارهم.
4- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١ مع التأكيد على الانتهاء من كافة المقررات الدراسية قبل هذه الفترة.
5- في حالة حدوث مظلمة لأحد الطلاب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل المشكلة بالترتيب الآتي: الرجوع لدكتور المادة أولا وفي حالة عدم حلها يتوجه للمنسق الأكاديمي ثم منسق القسم التابع له ثم مدير البرامج التابع لها ثم وكيل الكلية لشئون الطلاب ثم عميد الكلية، و أكد د.تامر النادي وكيل الكلية على ضرورة عدم التشهير بالمشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
6- تُقدم كافة الخدمات الطبية ( التحاليل والأشعة و إن لزم الأمر مسحة كورونا ) للطلاب مجانا فور استخراج أو تجديد كارنيه الرعاية الطبية لطلاب جامعة عين شمس
و الأوراق المطلوبة لاستخراج الكارنيه هي:
-صورة بطاقة الرقم القومي للطالب من الجهتين.
-إفادة من الكلية تفيد بأن الطالب مقيد بالعام الجامعي الجديد موجهة إلى ( الإدارة الطبية – جامعة عين شمس).
-صورة شخصية حديثة ويكتب في الخلف (كود الطالب – الاسم – المستوى).
-مبلغ 20 جنية يدفعه الطالب أول مرة فقط رسوم فتح ملف طبي ثم يجدد الكارنيه سنويا مجانا.
-تتولى الكلية دفع رسوم استخراج الكارنيه أول مرة لطلاب التكافل الاجتماعي.
7- جميع الأعذار الطبية يتم النظر فيها حتى و إن كانت الأوراق من جهات غير حكومية، علي أن تكون الأوراق مكتملة و من جهات موثوق بها.
8- بخصوص لائحة 2018:
-بالنسبة لمصروفات الفصل الصيفي قامت الجامعة بزيادة ٣٪ على جميع المصروفات الخاصة بالبرامج التخصصية والبينية بدءا من العام الدراسي الماضي وسوف يستمر تطبيق هذه النسبة ٣٪.
-حتى الآن الأمور الخاصة بتنسيق الأقسام و الإنذارات الأكاديمية سيتم العمل بها من غير استثناءات فور ظهور نتيجة فصل خريف 2020