موجز السوشيال ميديا.. مروان بابلو يتصدر تويتر.. مؤمن زكريا في المونديال

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أهمها في السطور التالية:

رانيا علواني تهنئ الأعضاء الجدد بمجلس النواب.. شاهد

البساطة تخطف القلوب.. شاهد ظهور مميز لـ كهربا على إنستجرام

لمة العيلة.. عمر الشناوي يشارك متابعيه صورة تجمعه بأسرته

يا ترى إيه اللي هايحصل.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بأحداث مسلسله الجديد لؤلؤ

"البلبل".. حكيم يروج لموال جديد عبر انستجرام

وليد سليمان يرفع شعار الجاهزية من مران النادي الأهلي اليوم

ابتسامة من القلب.. منة فضالي مع مصطفى الأغا بكواليس برنامج صدى الملاعب

نادين نجيم توجه رسالة لمتابعيها بشأن انتشار فيروس كورونا

عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

في حتة تانية خالص.. الجمهور عن أداء دينا فؤاد بمسلسل جمال الحريم

هاشتاج مؤمن زكريا في المونديال يتصدر تويتر.. والجمهور يتمنى له الشفاء العاجل