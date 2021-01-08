السيطرة على حريق مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب في مخزن زيوت بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود، دون إصابات بشرية

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في مخزن زيوت بقرية التوفيقية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم فرض كردون أمني، وجاري السيطرة على النيران وإخمادها، ولا يوجد إصابات بشرية حتى الآن.

وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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