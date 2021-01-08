ترامب يتراجع ويتعهد بتسليم السلطة بشكل سلمي بعد التلويح بعزله واستقالات المسئولين.. وسائل إعلام: تمرد داخل البيت الأبيض بسبب أحداث الكونجرس.. والرئيس يبحث إصدار عفو عن نفسه

ترامب يؤكد أنه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير ويتعهد بالالتزام بانتقال سلس ومنظم للسلطة

المعسكر الديمقراطي في الكونجرس: بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل ترامب

نيويورك تايمز: ترامب يبحث إصدار عفو عن نفسه

بايدن يصف مقتحمي الكونجرس بـ"الإرهابيين"







في خطوة مفاجئة اعتبرتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية، مناورة سياسية، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم السلطة بشكل سلمي، وذلك في أول تغريدة له منذ أن حظره موقع "تويتر" على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس يوم الأربعاء.





وقال ترامب في مقطع مصور نشره عبر حسابه بـ"تويتر": "ما حدث في واشنطن كان فوضى وخروج عن القانون، وقد وجهت بنشر الحرس الوطني فورًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لطرد المعتدين، وبلادنا تحترم القانون".





وأضاف: "المعتدون الذين اقتحموا الكونجرس دنسوا الديمقراطية الأمريكية، وهم لا يمثلون بلادنا وستدفعون الثمن".





وقال ترامب: "لقد شهدنا انتخابات صعبة، والآن يجب استعادة الهدوء والنظام، وحملتي الانتخابية ستواصل جهودها للطعن في نتيجة الانتخابات". وذكر أنه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير وإنه ملتزم بانتقال سلس ومنظم للسلطة.





ومساء الخميس، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن بعض كبار مسئولي إدارة ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.





ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين مسؤولي إدارة ترامب إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لإعفاء ترامب من المنصب، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.





وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل دونالد ترامب، وهو ما أكده عدة قادة ديمقراطيين في الكونجرس.





ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأربعاء.





وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ترامب قال إنه يفكر في العفو عن نفسه، وذلك خلال مناقشات مع مساعديه منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.





ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المناقشات لم تسمهما الحديث عما يمكن أن يكون استخداما استثنائيا لسلطات الرئيس من قبل الجمهوري ترامب، الذي خسر الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.





وقالت الصحيفة نقلا عن المصدرين "قال السيد ترامب لمستشاريه خلال عدة مناقشات منذ يوم الانتخابات إنه ينظر منح العفو لنفسه، وسأل في مناسبات أخرى عما إذا كان ينبغي له (فعل ذلك) وعن أثر ذلك عليه قانونيا وسياسيا".





وقالت الصحيفة إنه لم يتضح ما إذا كان ترامب بحث الأمر منذ اقتحام أنصار له مبنى الكونجرس الأربعاء، مما أثار دعوات إلى عزله من المنصب.





ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.





ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.





وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.





وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".





من جانبها، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتفعيل "التعديل 25" من الدستور، قائلة: " "إن لم يعمل مايك بنس على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.. سيسعى الكونجرس لعزل ترامب".

وأضافت: "تنحية ترامب أمر ملح وبالغ الأهمية.. نتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه". و أكدت أن بقاء ترامب في منصبه "يشكل خطرا على بلدنا".

أما نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، كامالا هاريس، فقالت إن الشعب الأمريكي غاضب جدا من أحداث الكونجرس. وقالت: "يجب تحقيق المساواة أمام القانون.. المسؤولون في وزارة العدل سيعملون على إعادة الثقة بالقانون الأمريكي".

ووصف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أمس، مقتحمي الكونجرس بالإرهابيين، قائلًا إنهم "عصابة مشاغبة - متمردون وإرهابيون محليون".

وتابع أن ما حصل في الكابيتول "يمثّل في نظري أحد أكثر الأيام قتامة" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أن ترامب "أوضح ازدراءه لديمقراطيتنا ودستورنا"، وأطلق العنان لـ"هجوم شامل" على المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مما أدى في النهاية إلى عنف الأربعاء.





