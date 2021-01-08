ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم عفيفي يوجه رسالة لـ جمهوره بعد عرض هابي نيو يير بالعربي

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
Advertisements
القسم الميداني
شارك الفنان كريم عفيفي جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من كواليس مسرحيه الجديدة " هابي نيو يير بالعربي .


وعلق كريم عفيفي على الاقبال الجماهير في أول عرض المسرحيه قائلا: "الحمد لله شكرا لكل الجمهور اللى حضر فى المسرح بجد انتم اللى اسعدتونا ونورتونا ولولاكم مكنش طلع اول يوم عرض بالشكل دا شكرا لكل المشاركين فى هذا العمل على مجهدكم وعلى رأسهم قائد الكتيبة الاستاذ مجدى الهوارى"..


واعلن كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

وكان اخر اعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" والذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. يحيي الفخراني وعبد الرحيم كمال بكواليس نجيب زاهي زركش

سنة سعيدة.. مصطفى بسيط يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

دائما مبسوط .. علي ربيع يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

أخويا الجدع وصاحبي الطيب.. حمدي الميرغني يهنئ كريم عفيفى بعيد ميلاده

كريم عفيفي يشكر أصدقاءه بسبب عيد ميلاده

مصطفى خاطر يهنئ كريم عفيفي في عيد ميلاده .. شاهد

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الاتحاد والقنوات الناقلة

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية للتخلص من آلام منطقة الظهر.. فيديو

كيف حمت الدولة سرية بيانات المتبرع من الانتهاك.. القانون يجيب

وداعا لمضيعة الوقت.. مصدر: محور عين الحياة يربط الدائري بالكورنيش وافتتاحه خلال أيام

أدوية التهاب المفاصل يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة مرضى كورونا.. دراسة جديدة

الرئيس السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا