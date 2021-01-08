كريم عفيفي يوجه رسالة لـ جمهوره بعد عرض هابي نيو يير بالعربي

شارك الفنان كريم عفيفي جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من كواليس مسرحيه الجديدة " هابي نيو يير بالعربي .









وعلق كريم عفيفي على الاقبال الجماهير في أول عرض المسرحيه قائلا: "الحمد لله شكرا لكل الجمهور اللى حضر فى المسرح بجد انتم اللى اسعدتونا ونورتونا ولولاكم مكنش طلع اول يوم عرض بالشكل دا شكرا لكل المشاركين فى هذا العمل على مجهدكم وعلى رأسهم قائد الكتيبة الاستاذ مجدى الهوارى"..









واعلن كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".





المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.



