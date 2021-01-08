ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمينة خليل تتألق في جلسة تصوير جديدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:59 م
أمينة خليل
أمينة خليل
Advertisements
محمد نحلة
نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة من الصور عبر حسابها على استجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وكانت أمينة خليل، قد شاركت جمهورها صور من غلاف احدى المجلات الشهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن أمينة خليل، أعربت عن سعادتها بدورها في الفيلم حظر تجول، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الفيلم جريئة وجذابة لأى ممثلة، وقد تعاملت مع النجمة إلهام شاهين بشكل مباشر لأول مرة أمام الكاميرا، وكانت رغبة من المخرج حتى يحدث ارتباكا بيننا وهو المطلوب فى اللقاء الأول دراميا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لصناع فيلم حظر تجول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
أمينة خليل تتألق في جلسة تصوير جديدة
أمينة خليل تتألق في جلسة تصوير جديدة
أمينة خليل تتألق في جلسة تصوير جديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شبيهة إلهام شاهين.. إسراء صبري تشارك في حظر تجول

إلهام شاهين لـ صدى البلد: حظر تجول أرهقني نفسيا وبدنيا

نيللي كريم تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير لها

بث مباشر.. أمينة خليل: مخرج "حظر تجول" تعمد إحداث توتر بينى وبين إلهام شاهين

بث مباشر.. إلهام شاهين: كل مشاهد حظر تجول صعبة

بث مباشر.. أحمد مجدي: شعرت بالمسئولية بعد دوري في حظر تجول

ترشيحاتنا

بعد قرار الرئيس السيسي.. ننشر أسماء النواب المعينين وموعد انعقاد البرلمان

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها

بأمر الرئيس السيسي.. تعيين 3 نواب من تنسيقية الشباب ببرلمان 2021

مواجهة الأهلي مجددا.. سيناريوهات مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

زامبي جديد على أعتاب الدوري المصري بديلا لـ والتر بواليا

صدام محتمل مع الزمالك أو صن داونز.. سيناريوهات مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا