أمينة خليل تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة من الصور عبر حسابها على استجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وكانت أمينة خليل، قد شاركت جمهورها صور من غلاف احدى المجلات الشهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.





يذكر أن أمينة خليل، أعربت عن سعادتها بدورها في الفيلم حظر تجول، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الفيلم جريئة وجذابة لأى ممثلة، وقد تعاملت مع النجمة إلهام شاهين بشكل مباشر لأول مرة أمام الكاميرا، وكانت رغبة من المخرج حتى يحدث ارتباكا بيننا وهو المطلوب فى اللقاء الأول دراميا.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لصناع فيلم حظر تجول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.