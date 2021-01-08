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فن

يا رب أسعد قلوب كل البشر.. حكيم يشارك متابعيه بصورة جديدة.. شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:26 م
حكيم
حكيم
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محمد بدران


نشر المطرب الشعبي حكيم صورة له ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حكيم بإطلالة مبهجة وعلق على الصورة قائلا " يارب أسعد قلوب كل البشر ". 



و كان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم. 

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

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