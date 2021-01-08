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أخبار البلد

تفاصيل سماح المملكة للمواطنين بالسفر خارج السعودية والعودة إليها

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:24 م
طيران السعودية
طيران السعودية
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سعيد العربي
أكد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 سيتم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، وذلك طبقا لما صرح به مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية.

وتابع أنه سيتم رفع تعليق رحلات الطيران بشكل كامل وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل على أن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقًا للإجراءات والاحترازات التي التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تم السماح للسعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداء من 31 مارس القادم. 

وقال  المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية واس إنه ابتداءً من يوم الأربعاء  31 / 3 / 2021م سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

كما بين أنه سيتم أيضا رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل. 

وذكر أيضا أن  يكون تنفيذ ذلك وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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