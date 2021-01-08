تفاصيل سماح المملكة للمواطنين بالسفر خارج السعودية والعودة إليها

أكد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 سيتم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، وذلك طبقا لما صرح به مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية.





وتابع أنه سيتم رفع تعليق رحلات الطيران بشكل كامل وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل على أن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقًا للإجراءات والاحترازات التي التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



