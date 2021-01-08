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رياضة

تقليعة جديدة في الدوري.. محمد عبد المنصف يهدر فرصة التعادل لفريقه أمام إنبي

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:11 م
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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إسماعيل محمود
فاز فريق إنبي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الأخيرة، فعنما كانت النتيجة تقدم إنبي هدفين مقابل هدف، قام محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة بالخروج من مرماه لمساندة زملائه في خط الهجوم، وقام بالتحصل على ضربة حرة مباشرة.

وأصر عبد المنصف على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، لكنها سددها بعيدة عن المرمى في آخر فرص فريقه، وذلك بعد تسببه في الهدف الثاني الذي دخل مرمى فريقه .


وادي دجلة كان متسيدًا لأحداث النصف الأول من المباراة، وهدد مرمى إنبي بأكثر من فرصة، وسط غياب تام من الهجوم البترولي، واستبسال دفاعي في صفوفه.

محاولات وادي دجلة لم تسفر عن أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استطاع محمد مرسي تسجيل الهدف الأول لـ إنبي في الدقيقة 68، بعد مراوغته دفاعات وادي دجلة ببراعة.

وعادل الكولومبي دييجو كالديرون النتيجة للدجلاوية في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 90، أحرز محمد مرسي هدف الانتصار لـ إنبي بتسديدة ضعيفة فشل محمد عبد المنصف في التصدي لها، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي بهدفين  مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنبي للنقطة السابعة في المركز الثامن، وتوقف رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
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