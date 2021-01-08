بسعة 10 آلاف لتر.. إنشاء تانك أكسجين لمستشفى صدر شبين الكوم بالمنوفية

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، إنها تواصلت أمس مع المهندسة أسماء مدير عام إدارة التجهيزات بوحدة الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة لسرعة البدء في إنشاء تانك الأكسجين لمستشفى الصدر شبين الكوم بسعة 10 الآلاف لتر بتبرع من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





وأكدت النائبة هناء سرور، أنه بالفعل بدء المقاول المنفذ صباح اليوم تنفيذ صبة القاعدة الخرسانية لتانك الأكسجين الجديد تمهيدا لتوريده خلال أيام وذلك لمساعدة المستشفي في زيادة الطاقة الاستيعابية ب 23 سرير عناية متوسطة.

وأوضحت سرور أن المستشفى بها 60 مريض داخلى و 7 بالعناية المركزة بينهم 5 على التنفس الصناعي ومع توفير تانك الأكسجين سيتم افتتاح 23 سرير عناية متوسطة واسرة داخلى إضافية.



