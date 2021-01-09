منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب

شارك طبيب نفسي يدعى «زاكري ديرينيوفسكي» 3 نصائح- عبر تطبيق تيك توك - حول كيفية التعرف على علامات الاكتئاب، تحت عنوان mdmotivator، وهو محتوى يركز على الصحة العقلية بانتظام مع متابعيه البالغ عددهم مليون متابع.





وفي أحد مقاطع الفيديو التي نشرها مؤخرًا، نشر زاكري مقطع فيديو بعنوان "أشياء قد لا تعرفها هي علامات على الاكتئاب".





الإشارة الأولى التي يذكرها هي: "الشعور وكأنك مضطر لإبداء مشاعر مزيفة، لأن ما يراه الناس يختلف تمامًا عما تشعر به".





والثانية: "ترك التلفاز مفتوحًا طوال الليل، فأنت تكافح من أجل النوم دون تشغيل التلفزيون، لأن الصمت التام يتركك بمفردك برفقة أفكار سلبية داخلية".





وينهي الفيديو بعلامة ثالثة تقول: "الانهيار على الأشياء الصغيرة ، مثل البكاء على ملعقة سكر زائدة في كوب الشاي، لأنك تشعر دائمًا أن حياتك تنهار".





يحتوي المقطع على علامات مكتوبة كعناوين فرعية يشير إليها زاكري، حيث تم تصوير مقاطعه في مواقع طبيعية جميلة، ومن بينها هذا المقطع بالقرب الذي التقطه بالقرب من شلال.





زاكري هو أحد مؤسسي حركة الصحة العقلية، التي تسعى إلى "إزالة وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي وتطبيع المحادثات حول الصحة العقلية".





وقد شارك سابقًا 4 علامات تحذيرية للاكتئاب الشديد على TikTok، والتي لخصها في ما يلي:





.1 بإمكانك الوفاء بالتزاماتك ولكنك تنهار من شدة الإرهاق.

.2 "تشعر وكأنك" تظهر مشاعر مزيفة باستمرار كالفرح بدلًا من الصراخ، مع العلم "يمكنك محاربة الأفكار السلبية المتطفلة بدعم من أحبائك".

.3 "تمرض جسديًا عندما تأخذ قسطًا من الراحة".

.4 "يمكنك أن تقوم بالأمور الضرورية "بمستوى عالٍ ولكن تتجاهل أشياء أخرى" في المقابل.



