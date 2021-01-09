حملات مستمرة لإغلاق السناتر والأسواق بالغربية للوقاية من كورونا

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية تحت إشراف منى صالح رئيس المدينة عن شن حملة على الأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية داخل المركز حفاظا على أرواح المواطنين.









جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للوقاية من أخطار تفشي عدوي فيروس كوفيد 19.

وأسفرت الحملة عن تشميع أحد المقاهي لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ووجود عدد من الشيش بداخل المقهى.





كما تم تشميع مراكز للدروس الخصوصية داخل المدينة والمحلات التجارية وأماكن التجمعات المخالفه لمواعيد الإغلاق.





وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٥٩٥) مركزًا للدروس الخصوصية خلال ٦ أيام، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.





وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.



