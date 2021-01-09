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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 283000 حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم

السبت 09/يناير/2021 - 10:28 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
أبلغت الولايات المتحدة عن 283204 حالات إصابة جديدة بـ Covid-19 و 3456 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في أمريكا إلى ما لا يقل عن 21،862،773 حالة و 368،773 حالة وفاة بوباء كورونا.

تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات عادت من الخارج . 

يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية  على طرح اللقاحات على الصعيد الوطني.

 حتى الآن ، تم توزيع ما لا يقل عن 22،137،350 جرعة لقاح وتم إعطاء 6،688،231 حقنة على الأقل ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويجري التطعيم بلقاحات فايزر وموديرنا، اللذان حصلا على ترخيص استخدام خلال الأسابيع الماضية.
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