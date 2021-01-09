أمريكا تسجل أكثر من 283000 حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم

أبلغت الولايات المتحدة عن 283204 حالات إصابة جديدة بـ Covid-19 و 3456 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في أمريكا إلى ما لا يقل عن 21،862،773 حالة و 368،773 حالة وفاة بوباء كورونا.





تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات عادت من الخارج .





يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية على طرح اللقاحات على الصعيد الوطني.





حتى الآن ، تم توزيع ما لا يقل عن 22،137،350 جرعة لقاح وتم إعطاء 6،688،231 حقنة على الأقل ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



