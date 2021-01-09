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خبير اقتصادى: التهاون بخطر جائحة كورونا أدى إلى انحدار اقتصاد البرازيل.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 12:11 م
علي الادريسي
علي الادريسي
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ياسمين القصاص

قال على الإدريسى، الخبير الاقتصادي، إن حققت البرازيل العديد من النجاحات الإقتصادية، ولكن عند وجود الكثير من الأشخاص التى قامت بتقليل حجم الفيروس، فأدى ذلك إلى هبوط الإقتصاد البرازيلى بشكل واضح، متابعا أنه كل دولة لها تعدادها السكانى وظروفها الخاصة بها من أحوال إقتصادية، موارد تعتمد عليها وأيضا التحديات الخاصة بها، فلذلك لا يجب تطبيق تجربة دولة على دولة أخرى دون تعديلها.

 

وأضاف"الخبير الاقتصادي"، خلال استضافته فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبرفضائية" تن"، أن الدولة المصرية لها مشاكل بمنطقة التعداد السكان، كما يوجد صراعات عديدة على المستوى السياسى والأمنى للعديد من الدول المجاورة، فهنا يتم الأخذ بتجارب الدول الأخرى فى كفية الأستفادة من نقاط القوة المستفادة أو نقاط الضعف التى يجب تجنبها، وذلك عن طريق هذا الطريق الذى يسير ه العالم وهو دراسة التجارب الإقتصادية والنجاحات التى حققتها.

 

وأكد"الإدريسى"، أن وجود العديد من الأسباب لإفلاس الدول، حيث أن يوجد ضعف كبير فى ثقة المستثمر فى الإقتصاد خلال هذه الأونة، وحتي أن يتم إستعادة تلك الثقة تحتاج إلى فترات كبيرة جدا، إضافة إلى مطالبة إعادة الجدولة الخاصة بهذه المديونيات على صورة وضع الكثير من الشروط التى يتم عن طريقها معالجة مشاكل هذه المديونية، ولكن بشرط وجود إصلاحات لتقديم هذه المساعدات وطرق العلاج.

 

وأشار على الإدريسي، إلى أنه أعلن البنك المركزى تخفيض الفائدة 3% حتى وصل إلى 4% منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن وتم التنسيق مع كافة المسئولين وتم ادارة الازمة بشكل كفء وكنا نعانى بفكرة الجزر المنعزلة لسنوات طويلة.

 

وأوضح انه كانت هناك خطة واضحة لمواجهة تداعيات كورونا، والتى اعتمدت على ما  نجاحات الاصلاحات ما قبل 2020، مؤكدًا أنه  لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع خلق مفارقة، لافتًا الى انه تم تخصيص 100 مليار جنيه، كما تم تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة ، والتى قدرت بما يقرب من 3 مليارات جنيه لهم.

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