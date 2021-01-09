ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة الإدارية تحيل ١١ مسئولا بتعليم الوادي الجديد للمحاكمة بسبب بدلات الأجر الإضافي

السبت 09/يناير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
جودت عيد
قررت النيابة الإدارية إحالة 11 مسئولًا بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام

وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن

وكشف التقرير  أن المحالين  وقعوا وأشترك في إعداد كشوف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وتقدير الأجر الإضافي بأزيد من المستحق قانونًا لعدد من قيادات المديرية. 

وتبين من أوراق القضية أن المحالين  أصدروا تعليمات شفهية  بالتوقيع على كشوف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وتقدير الأجر الإضافي بأزيد من المستحق قانونًا لعدد من قيادات المديرية، ووقع بصفته الوظيفية على بعض هذه الكشوف بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للصرف

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين  أهملوا  في مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بالأجر الإضافي وأيام الجمع والعطلات الرسمية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة لبعض القيادات بالمديرية

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين وافقوا على صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق قانونًا وبدون وجه حق لبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 4 خطوات.. كيف تتجنب خطورة الشبورة المائية على الطرق السريعة.. صور

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور