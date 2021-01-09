لتحقيق الاستغلال الأمثل.. السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز حوكمة وحسن إدارة ما تملكه الدولة من أصول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضى على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة.





وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن ادارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصاديًا وتنمويًا وعمرانيًا.



