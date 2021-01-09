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أخبار البلد

لتحقيق الاستغلال الأمثل.. السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز حوكمة وحسن إدارة ما تملكه الدولة من أصول

السبت 09/يناير/2021 - 06:13 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضى على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة.

وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن ادارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصاديًا وتنمويًا وعمرانيًا.

وفي ذلك السياق؛ اطلع الرئيس على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموي واستغلال أراضي الدولة المتاحة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المراحل والجدول الزمني المقترح، وكذلك الموقف الإنشائي والهندسي لشبكة الطرق والمحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة.
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