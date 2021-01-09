فتاوى تشغل الأذهان.. النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة.. علي جمعة: للصلاة قبل الدخول فيها سنتان.. تعرف عليهما

- هل المال المدخر لتزويج الأبناء عليه زكاة؟

-حكم أداء الرجل صلاة الجماعة مع الأهل في المنزل.. الإفتاء توضح





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، ونرصد أبرزها في التقرير الآتي:





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للصلاة قبل الدخول فيها سنتان وهما الأذان وهو لغة الإعلام، وشرعا: ذكر مخصوص للإعلام بدخول صلاة مفروضة وصيغته معروفة وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع وإلا التوحيد آخره فواحد.





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: الإقامة: وهو مصدر أقام سمي به الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة، وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة المكتوبة وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة.





وأوضح: ثانيا: سنن الصلاة بعد الدخول فيها وسننها بعد الدخول فيها شيئان هما التشهد الأول: والمطلوب فيه ما يجب في التشهد الأخير -كما ذكرنا- ولا يندب بعده الصلاة على الآل، بل قيل بكراهتها، وتكره الزيادة فيه لبنائه على التخفيف، ومحله بعد السجدة الأخيرة للركعة الثانية من صلاة ثلاثية أو رباعية.





وأكمل: القنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان: وموضعه في صلاة الصبح في اعتدال الركعة الثانية بعد الركوع، وهو لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص وهو «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ».





وتابع: موضعه في الوتر في النصف الثاني من رمضان في الاعتدال من ركوع الركعة الأخيرة من الوتر، ولا يجب على المسلم الالتزام بكلمات القنوت السابقة بل يستحب ذلك، فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت كما تحصل السنة بأي صيغة تتضمن دعاء وثناء كأن يقول «اللهم اغفر لي يا غفور وصلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» كما يستحب القنوت في ذلك يستحب أيضا في كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة وبلاء نزل بالمسلمين كقحط وطاعون وعدو لكن لا يسن السجود لتركه بخلاف قنوت الصبح فإنه من الأبعاض (سنن الصلاة) فيسجد لتركه سهوا، وذلك كما ذكرنا على مذهب السادة الشافعية.





ما ذكر هو سنن الصلاة بقسميها قبل الدخول فيها وبعد الدخول فيها، وهناك سنن أخرى ولكن درجتها أقل من تلك السنن، ولذلك اصطلح الشافعية على تسميتها هيئات الصلاة؛ لأنه لا يجب بتركها سجود سهو أو إعادة أو أي شيء، ولكن من فعلها حاز التمام والكمال في الصلاة.





نواقض الوضوء كثيرة نعرف اغلبها فمن بينها النوم او لمس النجاسة او خروج الريح او دخول الخلاء لقضاء الحاجة او لمس امرأة أجنبية لا تحل لك .





وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: " هل النوم الخفيف لبضع دقائق بنقض الوضوء؟





الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أكد إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرًا وكان الإنسان جالسًا على هيئة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شَعر به.





وقال أمين الفتوى ، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق ذكرها، منوهًا بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبهًا بأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع .





والإنصات إليها جيدًا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.





وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شَعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتًا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها.

وحول حكم الوضوء قال أمين الفتوى بأنه ليس مكروها وكراهته كانت لصورة الحمام قديما والتي كانت لقضاء الحاجة والوضوء معا فيخشى أن يمس الإنسان نجاسة أثناء الوضوء، أما الآن فالحمامات أصبحت تبنى على أعلى مستوى ولا توجد فيها نجاسة ومكان قضاء الحاجة محكم ولا يتأثر به من حوله.





هل المال المدخر لتزويج الأبناء عليه زكاة ؟

من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.





وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام يجهلها البعض، فهناك بعض الحالات التي قابلها في دار الإفتاء لم يدفعوا زكاة قط لأنهم يجهلون بها.





وقال "شلبي"، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إن الزكاة تجب على التجارة والمزارع والحيوانات كالأبقار والجاموس، وتجب إذا كنت أدخر مالًا أو ذهبًا بقصد الاستثمار.





وذكر "شلبي" شروط الزكاة قائلًا إن من بينها أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو 85 جراما ذهب عيار 21 أو أكثر، والأمر الآخر أن تمر سنة هجرية كاملة على هذا المال، وأن تكون هذه الأموال فائضة عن حاجتي، فإذا كنت أدخر وأنا خاطب لأتزوج أو لأعمل عملية لابني مثلا فلا تجب الزكاة.





وعليه فإذا كان بنات السائل صغارًا وفي مراحل التعليم فهنا تجب الزكاة على هذه الأموال إذا بلغت النصاب، أما إذا كانت مخطوبة وتستعد للزواج ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة.





حكم أداء الصلاة في جماعة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أداء الصلاة في جماعة؟ هل يجوز للرجل أن يؤديها في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من أدائها في المسجد؟





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وقالت دار الإفتاء، إن أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة.





وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة.



