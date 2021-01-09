أتالانتا يتقدم للمركز الرابع بالدوري الإيطالي بعد الفوز على بينفينتو

أحبط أتالانتا انتفاضة بينفينتو في بداية الشوط الثاني وحقق عليه فوزا كبيرا 4 / 1 اليوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز جنوه على بولونيا 2 / صفر.





وواصل أتالانتا انطلاقته الرابعة في المسابقة هذا الموسو ورفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة ، فيما تجمد رصيد بينفينتو عند 21 نقطة في المركز العاشر حيث مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي.





وأنهى أتالانتا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جوسيب إلشيتش في الدقيقة 30 ، وتعادل بينفينتو في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ماركو ساو في الدقيقة 50 من إحدى الهجمات القليلة للفريق في هذه المباراة.





ولكن أتالانتا أمطر شباك مضيفه بثلاثة أهداف متتالية سجلها رافاييل تولوي ودوفان زاباتا ولويس مورييل في الدقائق 69 و71 و86 .





ورفع مورييل رصيده إلى عشرة أهداف مع الفريق في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي.





كما رفع أتالانتا رصيده إلى 40 هدفا ليكون الفريق صاحب ثاني أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن بفارق هدف واحد خلف انتر ميلان.





وتغلب جنوه على بولونيا بهدفين نظيفين سجلهما ميها زايتس وماتيا ديسترو في الدقيقتين 44 و55 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم للمركز الخامس عشر وتجمد رصيد بولونيا عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.





ومني بولونيا بالهزيمة اليوم بعد خمسة تعادلات متتالية كما أنها المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل خلالها في تحقيق الفوز.







