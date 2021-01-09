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أخبار العالم

كونان البربري.. ضبط صاحب خوذة القرنين المشارك باقتحام الكونجرس

السبت 09/يناير/2021 - 09:24 م
القبض على صاحب خوذة
القبض على صاحب خوذة القرنين المشارك باقتحام الكونجرس
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قسم الخارجي
ألقى عملاء فيدراليون أمريكيون اليوم السبت القبض على مثير الشغب الذي ظهر مرتديا غطاء رأس ذا قرنين وممسكا برمح طوله 6 أقدام ويربط العلم الأمريكي أسفل ظهره في لقطة أبرزتها جميع وسائل الإعلام أثناء تغطية أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي. 

وبحسب ما نشرت جريدة "نيويورك بوست"، فإن المواطن الذي ظهر في وسائل الإعلام في تقليد لشخصية بطل فيلم "كونان البربري"، يدعى جاكوب أنتوني تشانسلي، ويبلغ من العمر 33 عاما، مقيم بولاية أريزوناـ ويعرف أيضا باسم جيك أنجلي. 

ووجهت لأنجلي تهم اقتحام منشأة محظورة دون سلطة قانونية واستعمال العنف والتحريض على الشغب داخل مبنى "الكابيتول". 

ويعتبر تشانسلي نفسه أحد أشد مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كما قال تشانسلي لشبكة ان بس سي نيوز "حقيقة لدينا مجموعة من الخونة داخل الكابيتول، ارتدوا الاقنعة الواقية من الغاز ولجأوا إلى مخابئهم تحت الأرض فور وصولنا، وأعتقد أن هذا أكبر انتصار لنا ضدهم".

كما أكدت وزارة العدل الأمريكية أيضا أمس الجمعة اعتقال آدم كريستيان جونسون الذي شوهد في صورة شهيرة انتشرت على نطاق واسع وهو يحمل منبر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وأيضا ألقى عملاء فيدراليون مساء الجمعة القبض على ديريك إيفانز، 35 عامًا، من ولاية وست فرجينيا، وهو عضو جديد في مجلس نواب ولاية وست فرجينيا.

ونشر إيفانز بثا مباشرا له وهو يدخل مبنى الكابيتول مساء الأربعاء مع الحشود التي تدفقت داخل المبنى على صفحته الخاصة على  
وهو يجتاز عتبة المبنة ويصرخ "نحن في الداخل، نحن فيه! ديريك إيفانز داخل الكابيتول!"
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