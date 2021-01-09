هل أعيد الصلاة حال تأديتها بالخطأ قبل الأذان بدقائق .. مستشار المفتي يجيب

الصلاة كغيرها من العبادات والأعمال لا تعتبر صحيحةً إلا بتطبيق شروطها التي جاء النّص القرآني والنَّبويّ بها، والشَّرط في لغة العرب هو العلامة والأمارة والدَّليل، وفي الشَّرع هو الفعل اللَّازم لقبول العمل أو ردِّه.





وفي هذا السياق ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: صليت العصر ظنا مني أنه قد أذن له ثم فوجئت بعد انتهاء الصلاة بانطلاق الأذان .. هل أعيد الصلاة؟





قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن شرط الصلاة دخول وقتها، فمن صلى قبل الأذان لم تنعقد صلاته أصلا لان وقتها لم يحن بعد.









وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن لكل صلاة وقتها المحدد شرعا ولا تنعقد الصلاة قبله، ولذلك يبدأ وقت الصلاة من وقت سماع الأذان ومن فعل ذلك فعليه أن يعيد صلاته فور سماع الاذان لا قبله.





هل تصح الصلاة وقت الأذان ؟





أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأوضح ممدوح، قائلًا: أن الصلاة وقت الأذان تكون صحيحة ولا شئ فى ذلك، لأن وقت الصلاة يبدأ مع بداية الأذان.



