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ترميم يبهر العالم.. مصطفى وزيري يكشف مفاجأة قريبا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه سيتم الإعلان قريبا عن استكمال أعمال ترميم كنز أثري كبير يبهر العالم أجمع، لافتا إلى أنه تم ترميم هذا الكشف الأثري بأيادي مصري خالصه.

وأضاف "وزيري" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أن أهمية هذا العمل الأثري الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، في أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم ترميم هذا الأثر، أو أن يظهر في تلك الصورة الجمالية التي تبهر الجميع.

وأشار إلى أنه كان في زيارة لمدينة الأقصر برفقة الدكتور خالد العناني، لمتابعة أعمال تطوير الكباش، والتي تم تنفيذ ترميمها في سنة واحدة فقط، لافتا إلى أنه تم انقاذ 32 من الكباش خلال هذا العام بعد تدهور حالتها.

وأوضح أن البعثات المصرية ومن يعملون في ترميم الأثار يعملون لخدمة التاريخ المصري، ويعملون حبا في العمل، وترميم وإصلاح تلك الأثار، لافتا إلى أن دخل من يعملون في الأثار غير كبيرة لكنه مرضيه لمن يعملون، ونأمل زيادتها بعد عودة الحركة السياحية.

وأكد وزيري أنه رغم جائحة كورونا التي تجتاح العالم أجمع إلا مصر أبهرت دول العالم بالاكتشافات الأثرية التي توصلت إليها خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه بعد انتهاء تلك الجائحة ستشهد مصر اقبال سياحي غير مسبوق بفضل تلك الاكتشافات وردود الأفعال التي تصل إلى مصر من الخارج تعليقا على تلك الإكتشافات.
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