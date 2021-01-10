ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور تغلق طريقي العين السخنة وبلبيس الصحراوي بسبب الشبورة

الأحد 10/يناير/2021 - 07:19 ص
تغلق طريقي العين
تغلق طريقي العين السخنة وبلبيس الصحراوي بسبب الشبورة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق بلبيس الصحراوي وطريق القطامية - العين السخنة بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

ووجهت الادارة نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وتهيب الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إغلاق طريق القطامية العين السخنة بسبب الشبورة

عودة الحركة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة بعد وضوح الرؤية

بعد وضوح الرؤية.. عودة حركة السيارات على طريقي بورسعيد والإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة السيارات على طريقي الكريمات والسويس الصحراوي

منع سير السيارات على 10 طرق رئيسية وصحراوية.. تعرف عليها

الرؤية منعدمة.. الشبورة تحاصر الطرق الرئيسية والصحراوية | صور

ترشيحاتنا

المستلزمات الطبية: 3 أسباب لزيادة أسعار أنابيب الأكسجين

هتوحشينا أوي .. دنيا سمير غانم عن رحيل والدة حسن الردار

المصري: ناد فرنسي يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقي .. ونتمنى عودة العلاقات مع الأهلي

موعد ومكان جنازة الفنان هادي الجيار

وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن التمثيل .. القصة الكاملة لأزمة الممثل السكران

أخبار السوشيال ميديا.. طلب أخير من حسام داغر لهادي الجيار.. دنيا سمير غانم تودع والدة حسن الرداد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمادة سحرية في المنزل.. أسهل طريقة لتنظيف حوض المطبخ| فيديو

أسوأ عاصفة ثلجية.. الإسبان يتجولون بالزلاجات في الشوارع العامة| صور

طيار يهدد الركاب بإلقائهم من الطائرة بسبب ترامب.. فيديو