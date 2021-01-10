إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
صدى البلد
الصحة : 989 إصابة جديدة ب كورونا و 56 حالة وفاة .
بوابة الأهرام
الخارجية والرى تشاركان فى الاجتماع السداسى حول سد النهضة .
الوفد
مدبولى : يجب أن نعمل معأ لمضاعفة إنتاج الأكسجين لأى مستشفى .
الشروق
الأوقاف : غلق مسجد " الرحمة القبلى " بالفيوم لعدم التزام المصلين ب الإجراءات الاحترازية .
الوطن
الجامعات : إجراء المراجعات عبر المنصات التعليمية حاليأ و 80% تفاعلأ بين الطلاب والمعلمين .
الدستور
وزير التربية والتعليم : " احذروا تلك الصفحة " ويعلن المصادر الرسمية لأخبار الوزارة .
موقع العربية
بومبيو : لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأى نسبة .
سكاى نيوز
إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة .