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توك شو

إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 09:09 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

الصحة : 989 إصابة جديدة ب كورونا و 56 حالة وفاة . 

بوابة الأهرام 

الخارجية والرى تشاركان فى الاجتماع السداسى حول سد النهضة . 

الوفد

مدبولى : يجب أن نعمل معأ لمضاعفة إنتاج الأكسجين لأى مستشفى .

الشروق 


الأوقاف : غلق مسجد " الرحمة القبلى " بالفيوم لعدم التزام المصلين ب الإجراءات الاحترازية . 

الوطن

الجامعات : إجراء المراجعات عبر المنصات التعليمية حاليأ و 80% تفاعلأ بين الطلاب والمعلمين .

الدستور 

وزير التربية والتعليم : " احذروا تلك الصفحة " ويعلن المصادر الرسمية لأخبار الوزارة .

موقع العربية 

بومبيو : لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأى  نسبة .

سكاى نيوز 

إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة . 


 
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