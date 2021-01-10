إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد





الصحة : 989 إصابة جديدة ب كورونا و 56 حالة وفاة .





بوابة الأهرام





الخارجية والرى تشاركان فى الاجتماع السداسى حول سد النهضة .





الوفد





مدبولى : يجب أن نعمل معأ لمضاعفة إنتاج الأكسجين لأى مستشفى .





الشروق









الأوقاف : غلق مسجد " الرحمة القبلى " بالفيوم لعدم التزام المصلين ب الإجراءات الاحترازية .





الوطن





الجامعات : إجراء المراجعات عبر المنصات التعليمية حاليأ و 80% تفاعلأ بين الطلاب والمعلمين .





الدستور





وزير التربية والتعليم : " احذروا تلك الصفحة " ويعلن المصادر الرسمية لأخبار الوزارة .





موقع العربية





بومبيو : لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأى نسبة .





سكاى نيوز





إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة .



