صراع الوصافة.. إنتر ميلان في ضيافة روما بـ الدوري الإيطالي





ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين وصافته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ومواصلة مطاردة ميلان على الصدارة.





في المقابل يطمح ذئاب روما في خطف الثلاث نقاط من الأفاعي، وتقاسم وصافة الكالتشيو معه.





كان إنتر ميلان سقط أمام مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز روما على كرتوني بنتيجة 3 -1.





يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وروما في مسابقة الدوري الإيطالي، كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2.





ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الثالث بـ 36 نقطة.





وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره روما، اليوم، الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 17، في مسابقة الدوري الإيطالي.