مي سليم تنعى والدة الفنان حسن الرداد .. شاهد

نعت الفنانة مي سليم والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ونشرت مي سليم صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من امام الكعبة الشريفة قائلة:" البقاء لله "





‎ونشر حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.





‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".





‎وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.