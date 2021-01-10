"العسومي" لمستشار الرئيس السيسي: يجب تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ضرورة تضافر الجهود الوطنية والعربية لكل المؤسسات العربية البرلمانية والحكومية لمكافحة الفكر المتطرف ومنعه وتجفيف منابعه، وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وذلك من خلال تبني استراتيجيات واضحة بإجراءات وآليات وأدوات عمل على المستويات الوطنية والعربية.





ونوه العسومي، الأحد، إلى أنَّ ذلك يسهم على نشر الوعي الصحيح والدقيق بماهية التطرف وأشكاله وأساليب التأثير على الشباب وجذبهم والتأثير عليه وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ذلك، مما يشكل تحديًا وطنيًا وعربيًا وتهديدًا للأمن والسلم العربي والدولي، وتهديد أمن وسلامة الشعوب العربية وشعوب العالم.





جاء ذلك خلال لقائه الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خطيب وإمام مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد المشروعات القومية الكبرى بمصر.





وخلال اللقاء، جرى التباحث حول التنسيق المشترك مع البرلمان العربي ومساندة جهوده القائمة على مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو من خلال دعم برامج وخطط البرلمان العربي الرامية الى تعزيز الحوار والاقناع ومحاربة الفكر الظلامي بالحجة السليمة والفكر التنويري، والتوعية لكل فئات المجتمعات العربية خاصة الشباب باعتبارهم عصب الأمة العربية ومستقبلها.





وبحث اللقاء، آليات التنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي لإقامة اللقاءات التوعوية والندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تساهم في نشر الوعي في الشعوب العربية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف ونشر الفكر المعتدل القائم على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبيان خطر التنظيمات الإرهابية على الدول العربية.





ومن جهته، أعرب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته بالجهود التي يقوم بها البرلمان العربي وما يشهده من تطور في أدواته وتطلعاته وخطط عمله مؤكّدًا دعمه الكامل لخطط وبرامج البرلمان العربي الرامية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتقديم كل أشكال الدعم والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكّدًا أنَّه تمّ الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحماية المجتمعات العربية منها.