اتفاقيات بـ9. 9 مليار دولار.. الوزراء: نركز على المشروعات التنموية عبر شراكات دولية فعالة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافا حول "شراكات من أجل التنمية المستدامة".









وأوضح الإنفوجراف أبرز ما جاء فى التقرير السنوى الصادر عن وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2020.









وذكر التقرير أن الحكومة المصرية – متمثلة فى وزارة التعاون الدولى - تمكنت من عقد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التى وصلت قيمتها إلى 9.9 مليار دولار خلال عام 2020 بواقع 6.7 مليار دولار للقطاع العام، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.











وقد اهتمت الوزارة بتوطين التمويل المقدم لمصر للقطاعات الأكثر تأثيرًا فى عمليات تحقيق النمو المستدام، حيث سعت من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يسهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، وتحقيق رؤية مصر 2030.











وأبرزت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي جهود مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تضمن التقرير الجهود المبذولة في مجال "عقد الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية"، ذلك من خلال تفعيل الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين. وقد ذكر التقرير أن الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة التعاون الدولي - تمكنت من عقد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي وصلت قيمتها لـ 9.9 مليارات دولار خلال عام 2020.