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مرأة

كيف تحمي طفلك من الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية؟

الأحد 10/يناير/2021 - 05:01 م
كيف تحمي طفلك خلال
كيف تحمي طفلك خلال الموجة الثانية لكورونا؟.. أرشيفية
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انجي هيبة
أكد الدكتور محمد علام نائب مستشفي النجيلة للعزل سابقا، علي إرتفاع إحتمالية إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بالمقارنة بالموجة الاولي.

وأشار علام في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، ان من بين أسباب إرتفاع معدل اصابة الاطفال بفيروس كورونا، هو عدم الالتزام بتقليل المناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية واستمرار الاختلاط مع احد الافراد الغير ملتزمين داخل الأسرة.


وقال علام ان منظمة الصحة العالمية، أوصت بتجنب تواجد الاطفال، حتي سن ٥ سنين في امكان الإزدحام والاختلاط او الأماكن المغلقة، مشيرا الي ان اماكن ألعاب الأطفال" الكيدز اريا"، تمثل خطورة كبيرة لصعوبة السيطرة عليها لمنع انتشار العدوي. 

ونصح الدكتور علام الأباء، لحماية أطفالهم، بالحفاظ عليهم داخل منازلهم ومنع الدروس الخصوصية  والمناسبات الاجتماعية، مشددا باهمية ان تغلق كل اسرة الباب علي نفسها لتفادي الاختلاط والذي قد يسبب كارثة وبائية- علي حد وصفه.
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