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رياضة

وزير الرياضة يشيد بشباب المتطوعين بعد التواصل مع منتخبات مونديال اليد قبل حضورهم لـ القاهرة

الأحد 10/يناير/2021 - 07:56 م
صدى البلد
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ريهام بكير
 أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمجهود الكبير الذى قام به أعضاء لجنة المتطوعين بعد تواصل مجموعة عمل مرافقى المنتخبات باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مع رءوساء البعثات المشاركة في البطولة في نسختها الـ 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى .

وأوضح الوزير أن مرافقى المنتخبات بدأوا بالفعل في التواصل مع رءوساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لاطلاعهم على كافة الترتيبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها منذ وصولهم لمطار القاهرة بالإضافة الى مقار الإقامة وملاعب التدريب والمباريات الرسمية وكذلك التعرف على طلبات البعثات المختلفة من أجل توفيرها من خلال اللجنة المنظمة للبطولة.

ونجح مجموعة العمل في التواصل مع منتخبات النرويج والسويد والبرازيل والدنمارك وعدد كبير من المنتخبات الأخرى وذلك تنفيذا لخطة العمل الموضوعة من قبل لجنة المتطوعين بالمونديال .

وطالب الدكتور أشرف صبحى بتوفير كل متطلبات النجاح لكافة المشاركين في البطولة مؤكدا أن مصر تحدت كافة الظروف الصعبة لكننا قادرون على إنجاح البطولة في ظل الدعم الكبير الذى تلقاه اللجنة المنظمة من القيادة السياسية والدعم الكبير والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فضلا عن المتابعة اللحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة .
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