ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان تعلن موعد الانتهاء من برج الأيقونى.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:15 ص
برج الأيقونى
برج الأيقونى
Advertisements
البهي عمرو
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقونى الذى يعتبر أعلى برج فى افريقيا، موضحًا أن شركة صينية كبيرة هى المسؤولة عن بناء البرج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك 20 برج أخرين يتم العمل بهم فى العاصمة الإدارية، هناك أبراج يتم تركيب الأوجه الزجاجية لها.

واشار إلى أنه فى 30-6 المقبلة سيتم الانتهاء من أغلب الأبراج، وكشف أن برج الأيقونى سيصل لـ الدور الـ 70، وهو الدور الأخير وأن هذا البرج سيكون على طول 385 متر، وسيتم الانتهاء من تركيب الوجه الزجاجي له على شهر 10 المقبل. 

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التنمية و توفير ملايين فرص العمل للمواطنين، وأن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.

وتابع أنه جاري العمل فى الحديقة المركزية التى تعتبر الأكبر بالعالم والتى تتم على 1000 فدان، وأنه تم الانتهاء من البنية الأساسية، والتى تعتبر 70% من أعمال الحديقة الأساسية، وكشف أنه فى شهر 3 المقبل سيتم الانتهاء من 70% من تنفيذ الزراعات بالكامل وفى 30-6 سيتم الانتهاء من الحديقة، وأكد أنه خلال نهاية هذا الشهر سيتم الانتهاء من 100 فدان وسيتم الافتتاح لحين الانتهاء التام من الحديقة.

وأوضح أن  90 % متوسط نسبة إنجاز حي " كابيتال ريزيدانس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاب قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية يزورون البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان: معدل تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية وصل إلى الطابق 49 بارتفاع 240 مترًا

الأطول في إفريقيا.. تفاصيل أعلى برج سكني بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز بالحي السكني كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية

مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية يوضح آخر تطورات العمل..فيديو

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

تنتهي في هذا الموعد| الصحة تعلن انخفاض إصابات الموجة الثانية من كورونا

دراسة: فيروس كورونا يتلف عضوا مهما بالجسم.. تفاصيل

صحة البشرة أغربها.. 3 فوائد غير متوقعة تجعلك تتناول الفلفل الأحمر يوميا

سورة تطرد الشياطين من المنزل .. الإفتاء تنصح بقراءتها

بعد إصابة رباعي الجهاز الفني بـ كورونا.. أول قرار من رئيس الاتحاد السكندري بخصوص اللاعبين

الدمايطة يثيرون أزمة في جنازة والدة حسن الرداد.. والأمن يفرقهم.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة