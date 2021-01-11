الإسكان تعلن موعد الانتهاء من برج الأيقونى.. فيديو

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقونى الذى يعتبر أعلى برج فى افريقيا، موضحًا أن شركة صينية كبيرة هى المسؤولة عن بناء البرج.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك 20 برج أخرين يتم العمل بهم فى العاصمة الإدارية، هناك أبراج يتم تركيب الأوجه الزجاجية لها.





واشار إلى أنه فى 30-6 المقبلة سيتم الانتهاء من أغلب الأبراج، وكشف أن برج الأيقونى سيصل لـ الدور الـ 70، وهو الدور الأخير وأن هذا البرج سيكون على طول 385 متر، وسيتم الانتهاء من تركيب الوجه الزجاجي له على شهر 10 المقبل.





ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التنمية و توفير ملايين فرص العمل للمواطنين، وأن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.





وتابع أنه جاري العمل فى الحديقة المركزية التى تعتبر الأكبر بالعالم والتى تتم على 1000 فدان، وأنه تم الانتهاء من البنية الأساسية، والتى تعتبر 70% من أعمال الحديقة الأساسية، وكشف أنه فى شهر 3 المقبل سيتم الانتهاء من 70% من تنفيذ الزراعات بالكامل وفى 30-6 سيتم الانتهاء من الحديقة، وأكد أنه خلال نهاية هذا الشهر سيتم الانتهاء من 100 فدان وسيتم الافتتاح لحين الانتهاء التام من الحديقة.





وأوضح أن 90 % متوسط نسبة إنجاز حي " كابيتال ريزيدانس".



