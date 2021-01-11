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أخبار البلد

أشرف زكي يعزي حسن الرداد في وفاة والدته

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:04 ص
اشرف زكي
اشرف زكي
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حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم العزاء في والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "بكل مشاعرى اشاطر الابن الغالى حسن الرداد فى وفاة ست الحبايب الام العظيمه الغاليه ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته". 

وأعلن حسن الرداد اول امس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".


يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.
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