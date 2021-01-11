الشئون الوقائية: مروجو شائعة خطورة لقاح كورونا يستخفون بعقول المصريين.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، إن الشائعات التي تصدر على السوشيال ميديا ضد التخوف من تعاطي اللقاحات، معروف من يقف ورائها وهم الكارهون لمصر وليس هناك أحد عاقل يقول اننا لا يجب أن نأخذ اللقاح. الإدارةللشئونالشائعاتعلىأحدأن





وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن هناك الكثير من رؤساء الدول ونوابهم تعاطوا اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والذين يروجون إلى عدم تلقي اللقاح يستخفون بعقول المصريين .



