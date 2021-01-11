ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشئون الوقائية: مروجو شائعة خطورة لقاح كورونا يستخفون بعقول المصريين.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:16 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، إن الشائعات التي تصدر على السوشيال ميديا ضد التخوف من تعاطي اللقاحات، معروف من يقف ورائها وهم الكارهون لمصر وليس هناك أحد عاقل يقول اننا لا يجب أن نأخذ اللقاح.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن هناك الكثير من رؤساء الدول ونوابهم تعاطوا اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والذين يروجون إلى عدم تلقي اللقاح يستخفون بعقول المصريين .

واوضح عبد الفتاح ، ان الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية يجب علينا جميعا اتباعها، مؤكدا أن فيروس كورونا لم يترك دولة من دول العالم قائلا: "قولا واحدا كل من تسنت له الفرصة للحصول على اللقاح لابد أن يأخذه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حجزنا حصصاً.. رئيس إدارة الشئون الوقائية بالصحة يكشف موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا

عوض تاج الدين: مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة كحد أدنى من لقاح كورونا الجديد.. فيديو

الصحة: إنتاج لقاح كورونا في مصر فور اعتماد مأمونيته

برلماني: عدم الخوف والالتزام بإجراءات كورونا طريق مصر لعبور الموجة الثانية

موعد توفير لقاح فيروس كورونا.. وزيرة الصحة تجيب

ليلى زيدان تكتب: لماذا يجب أن نأخذ اللقاح ؟

ترشيحاتنا

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة

محمد صبحي باكيا: كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده

انتخابات اتحاد الكرة.. وزير الرياضة ينهي الجدل حول إقامتها.. فيديو

يوسف الحسيني: إيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي.. فيديو

حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

أخبار التوك شو.. الصحة تعلن انخفاض إصابات كورونا في هذا التوقيت.. خالد الجندي: أخوض حربا من أجل البلد.. واللي مالوش أعداء تافه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة