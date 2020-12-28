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الدواء مفيد ومضر.. الشئون الوقائية تكشف عن عرض جديد لفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن العلاج والدواء لهما وجهان، فهما مهمان ومفيدان ولكنهما مضران وخطيران ايضا، مشيرا إلى أن ابسط القواعد التي يجب الالتزام بها تتمثل في عدم تلقي اي علاج الا بوصفة طبية من طبيب متخصص.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة لديها العديد من المؤسسات الطبية من مراكز ومستشفيات ووحدات صحية وغيرها ترحب بالمواطن المصري لتقديم المشورة في اي امر يخص العلاج.

وأضاف أن هناك بعض المتعافين من الإصابة بكورونا في العالم وجد لديهم مضادات للفيروس، واخرين لم يتم لديهم تكوين اي مضادات رغم اصابتهم بالفيروس من قبل، ناصحا بان يتوخى الجميع الحذر سواء ممن اصيبوا من قبل او لا لانه لم يثبت حتى الان في اي دراسة او ابحاث ان مصابي كورونا لن يصابوا مرة اخرى، وهناك حالات بالفعل سجلت مرتين اصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المناعة الحقيقية تتمثل في التمسك بالاجراءات الاحترازية، منوها بان اعراض الاصابة بفيروس كورونا متغيرة، ولكن الاكثر شيوعا هو امراض الجهاز التنفسي من كحة وضيق التنفس، واعراض الجهاز الهضمي من القيئ، ودخل عليها بعض من اعراض النسيان وفقدان الذاكرة المؤقت.

وأشار إلي أن التحول في الفيروسات جزء طبيعي منها خاصة في فيروسات الانفلونزا، وبشكل أكبر فيروس كورونا، منوها إلي أنه لا يوجد أي دليل علمي على خطورة الفيروس المستجد بشكل أكبر من كوفيد  19 حتى الان، معقبا: "كورونا بيعلم العالم كله"، الي جانب ان الفيروس لم يكمل عاما في عالم الدنيا، ودراسته الوبائية ليست محددة ولا تزال الابحاث والتجارب قائمة.
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