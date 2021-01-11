خبير: مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر واعد..ومشروع بنبان طفرة عالمية

قال الدكتور على عبد النبى ، خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا، إن مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر واعد ، منوهًا إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية طفرة كبيرة عالميًا .





وأضاف عبد النبى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أننا نمتلك وفرة فى إنتاج الكهرباء أكثر من 20 في المائة ، مشيرا إلى أننا نسعى لأن يكون هناك ربط كهربائي بين الكثير من دول العالم ، كما نسعى مستقبلًا لأن يكون انتاجنا من الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المائة .





وتابع خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أنه بموقع مصر المتميز على مستوى العالم مع الربط الكهربائي ربما نمتلك فيما بعد مركزا عالميا لربط وتداول الطاقة الكهربائية .



