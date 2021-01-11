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خبير: مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر واعد..ومشروع بنبان طفرة عالمية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:45 ص
خبير طاقة
خبير طاقة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور على عبد النبى ، خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا، إن مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر واعد ، منوهًا إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية طفرة كبيرة عالميًا .

وأضاف  عبد النبى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أننا نمتلك وفرة فى إنتاج الكهرباء أكثر من 20 في المائة، مشيرا إلى أننا نسعى لأن يكون هناك ربط كهربائي بين الكثير من دول العالم ، كما نسعى مستقبلًا لأن يكون انتاجنا من الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المائة .

وتابع خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أنه بموقع مصر المتميز على مستوى العالم  مع الربط الكهربائي ربما نمتلك فيما بعد مركزا عالميا لربط وتداول الطاقة الكهربائية .

وأكد خبير الطاقة ، أن إنتاجنا من الطاقة النووية مستقبلا لن يقل عن نسبة 20 فى المائة من إجمالى انتاجنا للطاقة ، مشيرًا إلى أننا نتوسع حاليًا فى الربط الكهربى مع دول العالم العربى.
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