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أخبار البلد

وزير القوى العاملة: تحصيل 9.8 مليون جنيه مستحقات مصريين في الكويت خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب الأعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 158 ألفا و 764، فضلا عن 32 ألفا و708 دينارا كويتيا مستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات ، أي ما يعادل 9 ملايين و895 ألفًا و272 جنيها مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الاثنين، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت، أكد  أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 8568 فرص وعقود العمل منها 252 فرص عمل بالداخل ، و 8316 عقود وتأشيرات العمل التي تم اعتمادها، فضلا تسوية  149 شكوى وديا، وإحالة  49 شكوى للقضاء، ومازال هناك 4 شكاوي قيد البحث والدراسة  من إجمالي الشكاوى البالغة   202 شكوي.

وذكر الملحق العمالي أن عدد العقود والشهادات الإدارية المقدمة لتجديد إجازاتها بلغت 6190 ، واعتماد 1131 شهادة خبرة ، فضلا  عن تفويض 5 شركات إلحاق العمالة لاستقدام العاملين المصريين ، وأثنين تفويضات لوزارة القوي العاملة .

وبلغ عدد الزيارات واللقاءات والاستشارات 944 ، منها 248 استشارة مقدمة من العمال ، و520 لقاءً واجتماعًا مع التجمعات العمالية ، و 62 زيارة ميدانية لأصحاب المنشآت، و114 زيارة خاصة بالجهات الحكومية ، فضلا عن 94 اجتماعا مع رئيسي البعثة الدبلوماسية والقنصلية  فيما يخص الشأن العمالي. 
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