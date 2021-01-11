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حوادث

لاتجاره في الهيروين.. جنايات كفر الشيخ تعاقب نجارًا بالسجن المشدد 6 سنوات

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:53 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمود زيدان
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة، نجارًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض. 

صدر الحكم، برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وبحضور نور أيمن، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، أمين سر المحكمة.

وكان المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "أ.م" 29 عامًا، نجار مسلح، مقيم بقرية كفر الطايفة، بمركز كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12452 لسنة 2020م، جنايات مركز كفرالشيخ، المقيدة برقم 1900 لسنة 2020م، كلي كفر الشيخ، إحراز المتهم بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بدون ترخيص سلاح أبيض "مطواة" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

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