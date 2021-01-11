ألمانيا تفرض أصعب قرار بعد وصولها لـ أخطر مراحل كورونا

عززت ألمانيا قيودها الخاصة والاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد Covid-19 اليوم الاثنين، والتي تشمل إغلاق المدارس لفترة أطول وتشديد قيود السفر.









ووفق ما ذكرت الصحف الألمانية، فإن الحكومة ستستمر بهذه الإجراءات حتى 31 يناير على الأقل.





ستناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد الإجراءات إلى ما بعد الأول من فبراير مع قادة الولايات الفيدرالية في 25 يناير.





وقالت الصحف، إن ألمانيا تدخل أصعب مرحلة من الوباء في الأسابيع المقبلة.





تشمل القيود الجديدة للدولة ما يلي: يجوز للمقيمين الحصول على زيارة منزلية لزائر واحد فقط في كل مرة.





كما إن أولئك الذين يعيشون في المناطق عالية الإصابة سيكونوا محصورين في دائرة نصف قطرها تسعة أميال حول منازلهم، لا يغادرون هذه الدائرة.





الاستثناء، سيكون في أن تظل محلات البقالة والصيدليات مفتوحة فقط دون محال النشاطات الأخرى.





كما ويجب على المسافرين الذين يدخلون ألمانيا من المناطق عالية الخطورة التسجيل عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام وعمل اختبار الفيروس.





تشهد ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات بـ Covid-19 وهي تكافح خلال فصل الشتاء.









وسجلت حتى الآن 16946 إصابة جديدة و465 حالة وفاة ، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى أكثر من 40 ألفًا.



