بتضغط كتير .. علاج صداع التوتر واحتياطات الأدوية

صداع التوتر مؤلم جدا ولايصدق بعض المرضى أن التشخيص هو صداع التوتر "فقط" خصوصا أنه يجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة.





ووفقا لما أورده موقع " medicinenet " يعالج معظم الناس أنفسهم بنجاح باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) للسيطرة على صداع التوتر ، وابرزها:





الأسبرين

ايبوبروفين ( موترين ، أدفيل )

اسيتامينوفين ( تايلينول ، بانادول)

نابروكسين ( أليف ).





وفي حال فشلت هذه المسكنات تتوفر علاجات داعمة أخرى، إلا أن الصداع المتكرر يعد إشارة لطلب المساعدة الطبية، كما يمكن استخدام العلاج الطبيعي والتدليك والارتجاع البيولوجي وإدارة الإجهاد كمساعدات للمساعدة في السيطرة على صداع التوتر.





ومن المهم أن تتذكر أن الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية ، رغم أنها آمنة ، إلا أنها أدوية وقد يكون لها آثار جانبية وتفاعلات محتملة مع الأدوية الموصوفة.





ومن الحكمة دائمًا أن تسأل أخصائي الرعاية الصحية أو الصيدلي إذا كان لدى المرء أسئلة حول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية واستخدامها، وهذا مهم بشكل خاص مع المسكنات التي تصرف بدون وصفة طبية ، لأنها تستخدم بكثرة.





من المهم قراءة قائمة المكونات في مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، فغالبًا ما يكون دواء OTC عبارة عن مزيج من المكونات ، وقد يكون للمكون الثاني أو الثالث المدرج إمكانية التداخل مع عمل الأدوية الأخرى بناءً على المشكلات الطبية الأخرى للمريض. فمثلا:





تتضمن بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية الكافيين ، والذي قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب لدى بعض المرضى.

في المستحضرات الليلية ، يمكن إضافة ديفينهيدرامين ( بينادريل )، وهو قد يسبب التخدير ، وقد لا تكون القيادة أو استخدام الآلات الثقيلة مناسبة عند تناول دواء مهدئ.

تحتوي بعض أدوية البرد التي تصرف بدون وصفة طبية على السودوإيفيدرين ممزوجًا بمسكنات الألم. هذا الدواء يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم و خفقان .





وتشمل الأمثلة الأخرى التي يجب توخي الحذر فيها ما يلي:





لا ينبغي استخدام الأسبرين في الأطفال والمراهقين بسبب خطر الإصابة بمتلازمة راي ، وهي مضاعفات تهدد الحياة قد تحدث عند وجود عدوى فيروسية وأخذ الأسبرين.

الأسبرين ، والأيبوبروفين ، والنابروكسين من الأدوية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تهيج المعدة وقد تسبب نزيفًا معويًا. يجب استخدامها بحذر في المرضى الذين يعانون من مرض القرحة الهضمية .

يمكن حدوث نزيف عند تناول أغلب الأدوية المضادة للالتهابات ، ويجب عدم تناولها مع مميعات الدم. تحدث مع طبيبك فوائد ومخاطر الأدوية المضادة للالتهاب.

تشمل سيولة الدم الوارفارين "الكومادين" ، الهيبارين "Lovenox" ، دابيغاتران Pradaxa"" apixaban Eliquis ، ريفاروكسيبان Xarelto ، edoxaban" Savaysa" ، كلوبيدوقرل بيسلفات ( بلافيكس )، تيكاجريلور (Brilinta)، وprasugrel" Effient"، وقد يؤدي الإفراط في استخدام الأسبرين والأيبوبروفين والنابروكسين إلى تلف الكلى.

يمكن أن يتسبب عقار الأسيتامينوفين ، إذا تم استخدامه بكميات أكبر من الموصى به ، في تلف أو فشل الكبد، كما يجب استخدامه بحذر عند المرضى الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول أو الذين يعانون من أمراض الكبد لأن الجرعات الأقل من الموصى بها عادة قد تكون خطيرة.

يمكن الخلط بين الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية وصداع التوتر المزمن، عند استخدام أدوية الألم لفترة طويلة ، قد يتكرر الصداع لأن آثار الدواء تزول.

تمت الإشارة إلى هذا النوع من الصداع على أنه "صداع مرتد" ، ويصنف على أنه صداع ثانوي."



