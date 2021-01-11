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أصل الحكاية

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:32 م
كتاب قوة الدماغ
كتاب قوة الدماغ
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رشا عوني

عادة ما ينجح نجم كرة القدم محمد صلاح في خطف قلوب جماهيره ومحبيه ليس بمهاراته الكروية فقط بل ببعض الصفات الأخرى المميزة بشخصيته، ومنها حبه للقراءة ليصبح نموذجًا للشباب يحفزهم على القراءة باستمرار من خلال تشجيعهم بصور يقوم بنشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

قوة الدماغ .. طور تفكيرك كلما تقدمت في العمر .. كتاب جديد يقرأه محمد صلاح حاليًا، فقد قام اليوم بنشر صورة للكتاب عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، حيث اعتاد على مشاركة جمهوره صور الكتب التي يقرأها باستمرار وهو ما يجعل الكثير يقدلونه ويقرأون نفس الكتب التي يقرأها مو صلاح.

 

كتاب قوة الدماغ ماذا يفيد محمد صلاح وما يمكن أن يضيفه لشخصيته؟ فهذا الكتاب يندرج تحت فئة كتب التنمية البشرية والذاتية، ويعلمك كيف تحافظ على قدرات عقلك وتطورها مع التقدم في السن وربما هو أمر مهم بالنسبة لمحمد صلاح.


وقام مؤلف كتاب قوة الدماغ بتحويل أحد الأبحاث العلمية في مجال الدماغ إلى استراتيجيات عملية للحفاظ على قدرات الدماغ وبنائه في أي عمر من الأعمار كما يقدم الكتاب مجموعة متقنة من الأدوات لتحسين الدماغ وبالتالي تطوير مختلف مجالات الحياة.

 

 " دائمًا ما نسمع بأن الإنسان لا يستهلك سوى نسبة بسيطة من قدرات دماغه وهذه النسبة التي لا تكاد تذكر هي التي قامت ببناء هذه التكنولوجيا الخارقة من حوله وصعدت به إلى الفضاء فما هي قوّة هذا الدماغ وإلى أن يمكن أن تصل؟وهل يمكن استخدام قدرات الدماغ بنسبةٍ أكبر أو بنسبته الكاملة؟! " .. هكذا جاء وصف كتاب قوة الدماغ للمؤلفين كيلي هاول و ومايكل غلب.

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟
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