الإمارات ترحب بقرار واشنطن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

علقت دولة الإمارات على قرار الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا لحوثي جماعة إرهابية، معلنة ترحيبها بتلك الخطوة.





وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".





وتابع قرقاش "انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق".



