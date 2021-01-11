شوبير يدعم الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

وجه احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق رسالة دعم للنادي الإسماعيلي قبل انطلاق مباراته اليوم أمام فريق الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.





وكتب شوبير عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "‏أتمنى التوفيق اليوم للنادي الاسماعيلي ممثل مصر في نصف نهائي كأس محمد السادس أمام الرجاء المغربي".





يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على نظيره الرجاء المغربي على استاد مراكش الكبير في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في لقاء يقام بدون حضور جماهيري بسبب تفشى فيروس كورونا.





وتقام مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي ، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب" ، وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.