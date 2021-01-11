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محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالغربية يعلن إيقاف رئيس نادي بلدية المحلة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:52 م
نادي بلدية المحلة
نادي بلدية المحلة
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احمد علي
أكد المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اليوم إيقاف المحاسب مصطفي السامولى رئيس نادي بلدية المحلة وتجميد عضويته إداريا لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.


وأضاف وكيل وزارة الشباب أن لجان وزارة الشباب والرياضة أدانت رئيس النادي بتعطيل صرف شيكات والاعتمادات المالية الخاصة بأنشطة النادي اجتماعيا ورياضيا طوال ما يقرب من 3 سنوات وهو ما تسبب في حالة من السخط لدي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

في المقابل علق المحاسب مصطفي السامولي رئيس النادي بقوله "لم أر قرار من وزير الشباب بإيقافي ولا يمكن لأعضاء مجلس إدارة تجميدى أو منعي من الجلوس داخل أسوار النادي وما اشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة".

من ناحية أخري عقد مجلس إدارة نادي بلدية المحلة اجتماعا طارئا لترشيح محمد الألفي القائم بأعمال رئاسة النادي وتفويضه بالتوقيع علي شيكات والأوراق الماليه للتسيير الشئون الإدارية.

وكشف "مصطفي الشامي" أمين الصندوق بالنادي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان لدي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي بمل شفافيه كسف حساب للمجلس الحالي بالنادي والتأكيد علي دعم كافة الفرق الرياضية المشاركة بالبطولات.
وكيل الشباب والرياضة بالغربية يعلن إيقاف رئيس نادي بلدية المحلة
وكيل الشباب والرياضة بالغربية يعلن إيقاف رئيس نادي بلدية المحلة
وكيل الشباب والرياضة بالغربية يعلن إيقاف رئيس نادي بلدية المحلة
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