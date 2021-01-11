مجلس الدفاع اللبناني: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ومنع عبور الحدود.. فيديو

ألقى مجلس الدفاع اللبناني بيانا قامت بنقله فضائية اكسترا نيوز قال فيه أنه فى اطار اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا حتى مارس 2021 تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة وتعلن حالة الطوارئ الصحية .





وذكر البيان أنه سيتم الزام الوافدين من بغداد واسطنبول والقاهرة واديس ابابا والتي تمثل 85% من حالات الإصابة بأنه سيتم أن يسكنوا على نفقتهم بأحد الفنادق إضافة إلى خضوعهم للإجراءات الصحية بأحد الفنادق.





وتابع البيان أنه سيتم تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي إضافة ومنع حركة المسافرين عبر الحدود البرية والبحرية بأستثناء العابرين ترانزيت والحاملين تذاكر بتاريخ العبور .



