مجموعات مسلحة تخطط لإشعال الفوضى في واشنطن حال عزل ترامب

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من أن مجموعات مسلحة تنوي الاحتجاج في واشنطن ومعظم الولايات الأمريكية قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.





وقال مراسل شبكة "إي بي سي" الأمريكية، إن جماعة مسلحة تخطط للسفر إلى العاصمة واشنطن يوم 16 يناير الجاري، وتعهدت بتنظيم انتفاضة كبرى إذا جرت محاولات لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه على يد الكونجرس.





وأوضح بحسب مصادره أن تلك المجموعة تدعو إلى اقتحام المحاكم والمباني الحكومية والفيدرالية حال عزل ترامب من قبل مجلس النواب وتفعيل التعديل الـ25 في الدستور الخاصة بعزل الرئيس.





وأضاف أن تلك المجموعات تخطط لتنظيم احتجاجات مسلحة في الفترة بين 16 و20 يناير في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة واشنطن.





يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، تزامنا مع جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



