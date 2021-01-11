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توك شو

الفيروس يتوحش.. متوف بـ كورونا كل 30 ثانية في أمريكا.. تفاصيل

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قالت هبة القدسي مدير مكتب الشرق الاوسط في واشنطن، إنه هناك تصاعد لـ وتيرة الاصابات في الولايات المتحدة ، مضيفة:" هناك متوفي بفيروس كورونا كل 30 ثانية".

وأضافت هبة القدسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج" أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" خلال 11 يوم تزايدت أعداد الاصابات بطريقة تنذر بالخطر والأمل في امريكا هو توزيع اللقاحات بشكل متسارع 
واعلن الرئيس المنتخب جو بايدن أن لديه  خطة لسرعة توزيع اللقاحات بشكل أكبر".

وتابعت هبة القدسي:"   تتحمل إدارة ترامب مسؤولية كبيرة في كيفية التعامل مع فيروس كورونا في امريكا وترامب انتظر كثيرا لتكوين فريق عمل  لمواجهة الفيروس وانكر وجود الفيروس بشكل كبير ما ادى إلى انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في الولايات المتحدة".

واكملت هبة القدسي:"  ترامب قلل من خطورة فيروس كورونا وكان يطلق تصريحات خاصة بعدم ارتداء الكمامات وعدم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي .

و قالت هبة القدسي، إن الكونجرسالأمريكي انعقد لمناقشة بنود عزل ترامب من منصبه اعتمادنا على مادة في الدستور والتي تنص على عزل الرئيس فيحال قيامه بجرائم تتعلق بالخيانة، وذلك على خلفية اقتحام انصار ترامب للكونجرس.

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