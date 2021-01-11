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مستشار الرئيس لـ الصحة: تطعيم لقاح كورونا ليس إجباريا.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إننا حريصون على ان نتماشي مع اللقاحات التي تتم عالميا ضد فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سوف تكون هناك مراكز حضارية لتطعيم الفئات المستحقة للقاح، مشيرا إلي ان الكميات المتاحة من اللقاحات عالميا قليلة.

وأوضح أن أمريكا وبريطانيا هما أكثر دول العالم تطعيما باللقاحات، متابعا أن التطعيم باللقاح للمواطنين سيكون على جرعتين بفاصل زمني 21 يوما.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى ان مصر تتواصل مع المؤسسات العالمية المنتجة للقاحات، متابعا أن التطعيم ليس إجباريا ولكن هناك أولويات لإعطائه للمواطنين.
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