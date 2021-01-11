الزي الشرعي للرجل.. خالد الجندي: تلبس هندي أو خواجة المهم تستر العورة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد زي إسلامي مخصص للرجل، والشرط الأساسي فى ملابسه أن تكون ساترة للعورة، مضيفًا: «تلبس هندى أو مهراجا تلبس خواجة المهم تستر العورة».
حدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مواصفات الزي الشرعي للرجال، مؤكدًا أن الإسلام لم يشترط فيه خصية معينة كأن يكون «قميص وبنطلون أو جلباب» المهم ستر العورة.
وقال «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»: إن شروط الزي الشرعي للمرأة فهي أن تكون المرأة مُحتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ولا تكون قصير، مؤكدًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه الوكفين فيجوز إظهارها.
وحدد الفقهاء شروط اللِّباس الشَّرعيَ بِالنِّسبة للرَّجُل، وهي ألًا: أن يكون ساتِرًا لعَوْرَةِ الرَّجل؛ أيْ ما بيْن السُّرَّة والرُّكبة، ثانيًا: ألاَّ يكونَ شفافًا بحيثُ يصِفُ لون بشرة العوْرة تَحته، ثالثًا: ألاَّ يكون ضيِّقًا بِحيثُ يَصِفُ أعضاء العورة.